Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach versuchtem EC-Karten Missbrauch - Jugendlicher stellt sich

Lübbecke (ots)

Nach der Veröffentlichung des Fahndungsfotos eines Tatverdächtigen, kann die Polizei Minden-Lübbecke einen Erfolg vermelden.

Der junge Mann, der am 25. Oktober in der Sparkasse Gehlenbeck versucht hatte, mit einer zuvor bei einem Wohnungseinbruch in Lübbecke erbeuteten EC-Karte Geld abzuheben, hat sich den Ermittlern gestellt. Hierbei handelt es sich um einen Jugendlichen (17) aus Lübbecke, der sich auf dem Foto selber erkannt hatte.

In seiner Vernehmung räumte der Verdächtige den Tatvorwurf ein. Zu dem Umstand, wie er in Besitz der EC-Karte gekommen ist, wollte der 17-Jährige, der bereits polizeilich wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten ist, keine Angaben machen.

Wie seinerzeit berichtet, hatte eine Überwachungskamera den jungen Mann bei seinem erfolglosen Vorhaben gefilmt. Daraufhin wurde aufgrund eines richterlichen Beschlusses im Dezember eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst.

