Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Randalierer zertrümmert Scheibe und beißt Polizistin

Espelkamp (ots)

Am späten Montagabend wurde die Polizei zu einem Einsatz in den Graudenzer Weg gerufen. Hier hatte ein Randalierer ein geparktes Auto beschädigt.

Bei der Nahbereichsfahndung trafen die Beamten gegen 23.35 Uhr in der Alsweder Landstraße schließlich auf den tatverdächtigen Espelkamper. Als die Einsatzkräfte den Mann ansprachen, rannte dieser mit geballten Fäusten auf sie zu, woraufhin man den 34-Jährigen zu Boden brachte. Hierbei widersetzte sich der offenbar stark alkoholisierte Randalierer nach Kräften und biss einer Polizeibeamtin in den Finger. Dennoch brachte seine Wehrhaftigkeit keinen Erfolg, sodass er die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen musste. Die Beamtin blieb dienstfähig.

Zuvor, so stellte sich nach Zeugenaussage heraus, hatte sich der Mann im Graudenzer Weg auf die Straße gelegt, laut geschrien und anschließend die Heckscheibe eines abgestellten Opels mit einer Bierflasche zertrümmert.

Nach Entnahme einer Blutprobe und wiedereingekehrter Ausnüchterung, konnte der Unruhestifter am Dienstagmorgen das Mindener Polizeigewahrsam verlassen.

