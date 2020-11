POL-ROW: Rollerfahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln++++Kontrollen der Polizei zur Einhaltung der Corona-Verordnung++++Einbrecher erbeuten Schmuck

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg Rollerfahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln Die Polizei stoppte am Freitag Nachmittag den Fahrer eines Kleinkraftrades in der Goethestraße in Rotenburg. Bei der routinehaften Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit des 32jährigen Mannes stellten die Beamten eine Beeinflussung durch Kokain und Marihuana fest. Außerdem kam heraus, dass der Rotenburger keine Fahrerlaubnis für den Roller besaß. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. +++++++++++++++++ Rotenburg Kontrollen der Polizei zur Einhaltung der Corona-Verordnung Die Polizei stellte am Wochenende einige Personengruppen im Stadtgebiet von Rotenburg und in Sottrum und Scheeßel fest, die gegen die derzeit geltenden Bestimmungen der Niedersächsischen Corona-Verordnung verstießen. Hierbei handelte es sich überwiegend um örtliche Jugendliche und Heranwachsende, die gegen die Vorschriften der Kontaktbeschränkung, des Abstandsgebotes und des Tragens der MNB verstießen. Die Personalien der Personen wurden erhoben und in einigen, uneinsichtigen Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. +++++++++++++++ Visselhövede Einbrecher erbeuten Schmuck Am Samstag Nachmittag zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr kam es in Visselhövede in der Straße "Bremers Garten" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter drangen über die Terrassentür in das Wohnobjekt ein, indem sie diese aufhebelten und Schmuck entwendeten. Die Tatortgruppe untersuchte den Tatort auf vorhandene Spuren und leitete ein Strafverfahren ein. Hinweise auf verdächtige Feststellungen, auch auf Pkw mit auswärtigen Kennzeichen, die in der Wohngegend auffällig wirkten, werden von der Polizei Rotenburg unter der Telefonnumemr 04261-9470 erbeten.

