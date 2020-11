Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht, Fußgängerin leicht verletzt

Am Montag, 09.11.2020, gegen 06.50 Uhr, überquerte eine 58 jährige Fußgängerin an der Ampelanlage Borenweg/Triererstraße in Bitburg die Fahrbahn, als ein PKW-Fahrer von der Triererstraße in den Borenweg abbog. Der PKW-Fahrer bog trotz bevorrechtigtem Fußgänger rechts ab und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Spiegel des PKW und der Fußgängerin, worauf die Fußgängerin stürzte und sich leicht verletzte. Der unfallverursachende PKW fuhr ohne Anzuhalten weiter.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

