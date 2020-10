Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kinderwagen gestohlen - Täter gefasst

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochvormittag kam es im Bereich des Kindergartens in der Hauptstraße zu einem Diebstahl. Eine 30-jährige Frau stellte ihren Kinderwagen vor dem Kindergarten ab und ließ diesen für einen kurzen Zeitraum unbeaufsichtigt. Als die Frau zu dem Wagen zurückkehrte musste sie feststellen, dass dieser gestohlen wurde. Da ihr zuvor eine verdächtige Frau aufgefallen ist, die im Bereich des Kindergartens bettelte, wurde eine Sofortfahndung durch die Polizei eingeleitet. Die 31-jährige Tatverdächtige konnte in der Nähe eines Drogeriemarktes mit dem gestohlenen Kinderwagen festgenommen werden. Das Diebesgut wurde der 30-Jährigen zurückgegeben, während die 31-Jährige zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf die Polizeidienststelle verbracht wurde.

