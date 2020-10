Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unzulässige Abfallentsorgung

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch wurde gegen 9 Uhr eine widerrechtliche Müllablagerung auf der K4179 zwischen Epfenbach und Waibstadt angezeigt. Zwei Gemeindearbeiter stießen auf eine nicht geringe Menge Abfall, welches im Gewann "Langloch" am Feldwegrand lag. Hierbei handelte es sich um beispielsweise Spiegel, Plastikboxen und Aluschalen. Verdächtigt wird ein 59-Jähriger Mann, dessen Daten in einer Umhängetasche zwischen dem Abfall aufgefunden werden konnten. Der Verstoß wird mit einem ähnlichen Fall in Verbindung gesetzt, der sich im nahen Umkreis derselben Örtlichkeit vor etwa einem Monat ereignete.

