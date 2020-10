Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Innenstadt: Passanten hindern alkoholisierten Fahrer an Unfallflucht

Mannheim/Innenstadt (ots)

Am Dienstag kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Innenstadt, bei dem aufmerksame Zeugen den Unfallverursacher an der Flucht hinderten. Ein 78-Jähriger Toyota Fahrer versuchte im Kreuzungsbereich M6/M7 rückwärts in eine Parklücke einzufahren und beschädigte hierbei einen Pkw Mazda. Der Mann versuchte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit zu entfernen, wurde aber durch Passanten, welche den Unfall beobachteten, daran gehindert. Aufgrund des starken Alkoholgeruchs des 78-Jährigen führten die Beamten vor Ort einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Der Führerschein des Toyota Fahrers wurde einbehalten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Florian Orians

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell