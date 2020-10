Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall - hoher Sachschaden und eine leichtverletzte Person

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen und einer leichtverletzten Person kam es am Mittwoch, gegen 11:30, in Hockenheim. Eine 35-Jährige befuhr mit ihrem Pkw Skoda die Talhausstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte. An der Lichtzeichenanlage der Kreuzung Talhausstraße/Duttweiler Straße warteten zu diesem Zeitpunkt zwei andere Fahrzeuge, die nach einer Rotlichtphase gerade Anfahren wollten. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr die 35-Jährige ungebremst auf den Pkw Skoda eines 59-Jährigen auf, der sich durch den Aufprall leicht verletzte. Der Skoda des 59-Jährigen wurde nach vorne geschoben und traf den BMW eines 32-Jährigen am Fahrzeugheck. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf ca. 7000 Euro summiert.

