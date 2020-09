Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Nachtragsmeldung zur bereits erfolgten Pressemitteilung der PI Diepholz vom 20.09.2020 - Zeugenaufruf nach Diebstahl an Pkw -

Diepholz (ots)

Zeugenaufruf nach Diebstahl an Pkw in Diepholz

In der Nacht von Samstag, den 19.09.2020, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 20.09.2020, 09:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl einer Radkappe von einem grauen Pkw Skoda. Eine weitere Radkappe wurde von dem Pkw abgerissen.

Der Pkw Skoda war auf einem Parkstreifen entlang der Straße Willenberg, in Höhe des Hauses Nummer 15, ordnungsgemäß geparkt worden.Der Abstellort befindet sich in unmittelbarer Nähe zum neugeschaffenen Zugang zum Müntepark in Richtung Wasserspielplatz. Durch bislang ubekannten Täter wurden zwei Radkappen von dem Pkw abgerissen. Eine der Radkappen wurde dem Gehweg zurückgelassen. Die zweite Radkappe wurde entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Diepholz unter Tel.: 05441/9710 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell