Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 19.09.2020

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Wagenfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 18.09.2020 gegen 10:40 Uhr wird ein 48-Jähriger aus Wagenfeld in der Diepholzer Straße in Wagenfeld mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wird festgestellt, dass der 48-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wird eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Diepholz - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 18.09.2020 gegen 19:05 Uhr wird ein 48-Jähriger aus Diepholz in der Moorstraße in Diepholz mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wird festgestellt, dass der 48-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wird eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

PK Weyhe

Seckenhausen - zwei Pkw am Silbersee aufgebrochen

Am Freitagnachmittag, in der Zeit von 17:30 - 19:00 Uhr, wurden zwei Pkw, die am Silbersee in Stuhr-Seckenhausen abgestellt waren, aufgebrochen. Aus einem Pkw wurden Rücksäcke, aus dem anderen Werkzeug entwendet. Der Schaden dürfte bei über 2.000,- EUR liegen. Da um die Tatzeit herum einige Spaziergänger und Jogger unterwegs waren, bittet die Polizei um Hinweise zu möglichen Beobachtungen unter 0421-80660 zu melden.

Melchiorshausen - Unfallflucht

Am Freitagmittag, gegen 12:30 Uhr, ereignete sich in Weyhe-Melchiorshausen ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher stand vor einer Rot zeigenden Ampel an der Ristedter Straße. Dahinter stand eine 50-jährige Sykerin mit ihrem BMW. Als die Ampel auf Grün wechselte, fuhr der Unfallverursacher rückwärts und stieß gegen den BMW. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ca. 2500,-EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0421-80660 zu melden

Melchiorshausen - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitagnachmittag, gegen 15:25 Uhr, ereignete sich in Weyhe-Melchiorshausen, auf der Waldkater-Kreuzung ein Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Bremer wollte mit seinem Hyundai auf der Melchiorshauser Straße die B6 in Richtung Ristedt überqueren. Ein 74-jähriger Pole kam aus Richtung Ristedt und wollte nach links abbiegen. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt des Bremers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von über 10.000,-EUR. Der Hyundai musste abgeschleppt werden.

PK Sulingen

Sulingen - Einbruch in Baustellencontainer

Mutmaßlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in einen Baucontainer ein. Dieser steht im Schwafördener Weg auf einem im Rohbau befindlichen Grundstück. Aus dem Baucontainer wurden mehrere Werkzeuge (u.a. eine Rüttelfalsche mit Rührwerk) sowie ein Kraftkabel entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 950EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen

PK Syke

Keine presserelevanten Meldungen.

Falls weitere presserelevanten Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

Rückfragen bitte an:

Tatgenhorst, PK'in (WDL)

Polizeiinspektion Diepholz

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05441 / 971-0

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell