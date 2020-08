Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Aktuell sind die Beamten der Polizei in Eschwege bei einem Unfall auf der Niederhoner Straße in Eschwege im Einsatz. Hier kam es offenbar in Höhe der Firma ATU zu einem Auffahrunfall, bei dem auch Fahrzeuginsassen verletzt und eine Person eingeklemmt wurde.

Feuerwehr und Rettungskräfte sind aktuell ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz. Ersten Erkenntnissen nach soll es sich bei dem Verursacher um einen 23-jährigen Autofahrer handeln.

Es kann im Bereich der Unfallstelle noch zu Behinderungen kommen.

Die Polizei berichtet entsprechend nach.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-POK Först

