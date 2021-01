Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., zwei Einbrüche in Gaststätten auf Emsdettener Straße

Steinfurt-Bo. (ots)

In der Nacht zu Sonntag (24.01.21) ist in zwei Gaststätten auf der Emsdettener Straße eingebrochen worden.

In der Zeit zwischen 21.00 Uhr am Samstagabend und 10.15 Uhr am Sonntag beschädigten unbekannte Täter einen Teil der Verglasung an einer Tür, die in den Küchenbereich eines italienischen Restaurants führt. So gelangten die Täter in das Gebäude. Sie öffneten einen Schrank im Thekenbereich. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts.

Bei einer Pizzeria an der Emsdettener Straße hebelten Einbrecher in der Zeit zwischen Mitternacht und 09.45 Uhr am Sonntagmorgen ein Fenster mit einen unbekannten, spitzen Gegenstand auf. So gelangten sie in die Küche. Dort holten sie Lebensmittel aus einem Kühlschrank. Darüber hinaus öffneten sie im Thekenbereich mehrere Geldbörsen und entwendeten Bargeld. Außerdem stahlen sie ein elektronisches Dönermesser. Im Keller der Pizzeria wurden zudem mehrere Schränke durchwühlt.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es in beiden Fällen bislang nicht. Die Polizei in Steinfurt nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

