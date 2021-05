Polizei Paderborn

POL-PB: Kioskeinbrecher festgenommen

Paderborn (ots)

(mb) Am Westerntor in unmittelbarer Nähe des Tatorts konnte die Polizei am Samstagmorgen einen Kioskeinbrecher festnehmen und die Beute sicherstellen.

Eine Zeugin verständigte gegen 07.45 Uhr die Polizei, weil am Westerntor eine Scheibe an einem Kiosk eingeschlagen worden war. Eine Streife fuhr zum Tatort. Die Polizisten stellten fest, dass die Eingangstür mit einem Pflasterstein eingeworfen worden war. Sie verständigten den Besitzer, der sein Geschäft abends zuvor um 23.00 Uhr geschlossen hatte. Anhand der Videoüberwachung im Kiosk konnte der Betreiber wenig später die Tatzeit eingrenzen und auch einen Tatverdächtigen erkennen. Den Mann hatte er schon am Freitag gesehen und jetzt saß der gleiche Mann nur wenige Meter vom Tatort entfernt auf einer Bank. Die Polizisten sprachen den Tatverdächtigen an. Dieser gab sofort zu, den Einbruch verübt zu haben. In Plastiktüten verpackt stand seine Beute hinter der Bank. Zigaretten, Getränke, Kaugummis, Feuerzeuge hatte er dutzendweise mitgenommen. Ein Verwandter würde die Sachen für ihn verkaufen, so der 48-Jährige ohne festen Wohnsitz. Er wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch am Samstag dem Haftrichter am Paderborner Amtsgericht vorgeführt. Jetzt sitzt der mutmaßliche Einbrecher in einer Justizvollzugsanstalt.

