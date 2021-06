POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 19.06.2021

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 19.06.2021

Landkreise Verden & Osterholz

Landkreis Verden

Alleine gegen einen Baum

Langwedel. Am Freitagmorgen kam es auf der L158 kurz hinter dem Ortsausgang Daverden zu einem Unfall. Die 72-jährige Fahrzeugführerin verlor während der Fahrt kurzzeitig das Bewusstsein, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die 72-jährige erlitt Verletzungen. Am PKW sowie am Baum entstanden erhebliche Schäden.

Reifenplatzer auf der A27

Kirchlinteln A27.Am Freitag, den 18.06.2021, befuhr der Verursacher die A27 in Fahrtrichtung Walsrode. Zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West platzte bei einem Überholvorgang der vordere Reifen der Sattelzugmaschine. Der leere Muldenkipper kam nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr die Mittelschutzplanke. Ein Durchbrechen auf die Gegenfahrbahn wurde durch die zweite Mittelschutzplanke verhindert. Durch den Unfall wurde das Erdreich massiv aufgewühlt und auf die Fahrbahn gewirbelt. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Es entstand ein kilometerlanger Stau.

Sechs Kilometer auf der Felge

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 19.06.2021, kam es auf der A27 in Fahrtrichtung Walsrode zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten. Dem Verursacher platzte während der Fahrt ein Reifen, er fuhr allerdings noch über sechs Kilometer auf der Felge weiter. Durch den Reifenschaden blieben diverse Reifen- und Fahrzeugteile auf der Fahrbahn liegen. Erst eine halbe Stunde später meldete sich der Verursacher bei der Polizei. In der Zwischenzeit waren bereits mehrere Fahrzeuge über die Trümmerteile gefahren und wurden beschädigt. Ein Pkw war dadurch nicht mehr fahrbereit. Gegen den Verursacher wird ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Landkreis Osterholz

Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Ritterhude. Bisher unbekannte Täter öffneten zwischen dem 16.06.2021 und dem 17.06.2021 gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Straße Heerweger Moor in Ritterhude und entwendeten Bargeld und den kompletten Bestand an Zigaretten. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Einbruch in Einfamilienhaus

Grasberg. Am Freitagnachmittag, zwischen 12 Uhr und 16 Uhr, nutzte der unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner eines Einfamilienhauses in Grasberg Ortsteil Eickedorf, brach ein Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite auf und gelangte so in das Wohnhaus. Eine genaue Einschätzung des entstandenen Schadens steht noch aus. Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen die sich in dem oben genannten Zeitraum in dem Bereich Grasberg OT Eickedorf aufgehalten haben, nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter der Rufnummer 04791/3070 oder jede weitere niedersächsische Polizeidienststelle entgegen.

Vollbrand eines Motorrollers

Schwanewede. Am frühen Samstagmorgen geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein am Fahrbahnrand des Tannenberger Wegs in Schwanewede geparkter Motorroller in Brand. Durch die entstandene Hitze wurde ein ebenfalls am Fahrbahnrand geparkter Transporter beschädigt. Der Motorroller brannte komplett aus.

Schwerer Verkehrsunfall

Lilienthal. Am Freitag kam es in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 66-jährigen Motorradfahrer und einem 54-jährigen Führer eines Pkw. Der Führer des Motorrades wurde bei der Kollision schwer verletzt und einem nahegelegenen Klinikum zugeführt. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Während der Unfallaufnahme und der Absperrmaßnahmen durch die Feuerwehr kam es beinahe zu einem weiteren Verkehrsunfall, als ein 24-jähriger mit seinem Pkw die Zeichen und Weisungen der Feuerwehrkameraden missachtete. Nur durch ein schnelles Ausweichen der Feuerwehrkameraden konnte eine Kollision verhindert werden. Gegen den 54-jährigen Unfallbeteiligten und den 24-jährigen Führer des Pkw wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Am Freitagabend gegen 21:50 Uhr wurde nach einem Hinweis auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt ein älterer Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Dieser wies bei der Kontrolle erhebliche Ausfallerscheinungen auf. Ein Atemalkoholtest war aufgrund der körperlichen Verfassung nicht möglich. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet und sein Führerschein wurde sichergestellt.

