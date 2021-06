Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ BMW-Teile entwendet ++ Berauscht gefahren ++ Fahrrad aus Schuppen gestohlen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

BMW-Teile entwendet

Verden. In der Nacht auf Sonntag haben sich unbekannte Täter im Stadtgebiet an zwei BMW zu schaffen gemacht. Am Niedersachsenring entwendeten sie alle vier Räder eines SUVs, nachdem sie den Wagen zuvor aufgebockt hatten. An der Bremer Straße zerstörten die Täter zunächst eine Seitenscheibe eines hier abgestellten BMW, um dann in den Innenraum des Pkw zu gelangen. Anschließend demontierten und stahlen sie das digitale Instrumentencockpit. Die Polizei Verden hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist unklar, jedoch nicht auszuschließen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Berauscht gefahren

Oyten. Am Sonntagabend zogen Beamte der Polizei Achim einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr. Der 31-jährige Mann war mit einem Transporter unterwegs, als er auf der Straße Zum Behlingsee angehalten und kontrolliert wurde. Die Kontrolleure stellten im Rahmen eines Drogentests fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand, woraufhin ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Polizisten ließen eine Blutentnahme durchführen und leiteten ein Verfahren gegen den 31-Jährigen ein. Dieser hat nun mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Fahrrad aus Schuppen gestohlen

Lilienthal. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in einen Schuppen eines Wohnhauses an der Hauptstraße eingebrochen. Die Diebe hatten es auf ein hier abgestelltes Fahrrad abgesehen. Mit dem Zweirad flüchteten sie schließlich unerkannt. Die Polizeistation Lilienthal hat die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04298/465660 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell