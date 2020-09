Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht: Ehepaar überrumpelt, bestohlen und geschlagen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Ehepaar am Mittwoch, 2. September 2020, von zwei Unbekannten in Erle bestohlen und verletzt wurde. Als einer der Täter um 11 Uhr an der Frankampstraße anklingelte, öffnete die 75-jährige Frau die Wohnungstür. Der Unbekannte drängte die Seniorin im folgenden Gespräch immer weiter in die Wohnung zurück, sodass ein zweiter Täter unbemerkt andere Räume nach Wertgegenständen durchwühlen konnte. Das bemerkte der 79 Jahre alte Ehemann, der durch einen Faustschlag verletzt wurde, als er versuchte die Täter aufzuhalten. Seine Frau wurde zur Seite gestoßen und dadurch leicht verletzt. Anschließend flüchteten die beiden Männer zu Fuß in Richtung Bahnstraße.

Beide Gesuchten sind 25 bis 30 Jahre alt, haben eine stabile Statur und kurzes dunkles Haar. Der eine ist 1,70 bis 1,90 Meter groß, hat einen kurz geschnittenen Vollbart und trug einen gelben Pullover. Der andere wird auf eine Körpergröße von 1,70 bis 1,75 Metern geschätzt und trug dunkelgrüne Oberbekleidung sowie eine dunkle Kopfbedeckung. Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209/365-8112 oder an die Kriminalwache unter 0209/365-8240.

