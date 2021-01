Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Auto aufgebrochen - ein Tatverdächtiger festgenommen - Zeugen gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Zwei zunächst unbekannte Täter brachen am frühen Sonntagnachmittag im Stadtteil Schwetzingerstadt ein Auto auf. Die Täter verschafften sich zunächst auf unbekannte Weise Zugang zum Innenhof eines Anwesens in der Augartenstraße. Während einer der Männer "Schmiere" stand, öffnete der andere Mann ein im Innenhof abgestelltes Auto und wollte in den Innenraum eindringen. Die Männer wurden jedoch von einer Zeugin beobachtet, die den Fahrzeugbesitzer verständigte. Dieser begab sich zu seinem Fahrzeug und sprach die zwei Täter an. Diese traten daraufhin sofort zu Fuß die Flucht in Richtung Schwetzinger Straße stadteinwärts an.

Die beiden Flüchtenden wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- 165 bis 170 cm groß - Mollige Statur - Nordafrikanisches Erscheinungsbild - War bekleidet mit einem bräunlichen langen Parka - Trug eine schwarze Bauchtasche - Schien alkoholisiert

Täter 2:

- 190 cm groß - Trug einen Parka mit fellbesetzter Kapuze - Helle Sneakers - Basecap - Hatte einen Rucksack und ein helles Smartphone bei sich

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte an der Bushaltestelle "Kopernikusstraße" ein 30-jähriger Mann angetroffen werden, auf den die Personenbeschreibung des "Schmiere" stehenden Mannes exakt zutraf. Er führte auch den genannten Rucksack bei sich. Diebesgut konnte bei ihm nicht aufgefunden werden.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Mannheim-Oststadt gebracht. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen bezüglich seines noch flüchtigen Mittäters dauern an. Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell