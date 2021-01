Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Berauschter Fahrer eines Kleintransporters auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 21. Januar 2021, geriet der Fahrer eines Kleintransporters in eine Kontrolle von Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn.

Der 32-jährige Bremer fiel gegen 20:00 Uhr auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück auf, weil er während der Fahrt zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und dem Dreieck Ahlhorner Heide ein Smartphone in den Händen hielt. Bei der anschließenden Kontrolle auf einem Parkplatz stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließen. Ein durchgeführter Test erhärtete diesen Verdacht, es wurde eine mögliche Beeinflussung durch THC angezeigt. Um den Konsum von Cannabis nachweisen zu können, musste dem 32-Jährigen eine Blutprobe entnommen werden. In seinem Kleintransporter wurden zudem geringe Mengen Marihuana gefunden.

Die Beamten leiteten Straf- und Bußgeldverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell