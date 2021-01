Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall zwischen einer Sattelzugmaschine und einem Pkw in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 20. Januar 2021, kollidierte auf der Straße "Nordermoorer Hellmer" Ecke Mitteldeich in Elsfleth ein Pkw mit einer Sattelzugmaschine.

Gegen 11:40 Uhr befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Opel die Straße "Nordermoorer Hellmer" in Fahrtrichtung Elsfleth und überholte auf Höhe der Straße Mitteldeich eine vor ihm fahrende Sattelzugmaschine eines 51-jährigen Mannes. Während des Überholvorganges geriet der 35-Jährige links von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen Baum, wodurch er zurück auf die Fahrbahn schleuderte. In der Folge kollidierte der Pkw des 35-Jährigen mit der Front der Sattelzugmaschine und schleuderte daraufhin in den Seitengraben.

Durch den Aufprall wurde der Pkw des 35-jährigen Fahrzeugführer derart beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und von einem Abschleppdienst geborgen werden musste.

Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Die Schadenshöhe beider Fahrzeuge wurde auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Gegen den 35-jährigen Pkw-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

