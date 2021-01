Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Kreisverkehr der Wildeshauser Straße in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 20. Januar 2021, stießen zwei Pkw-Fahrer mit ihren Fahrzeugen im Kreisverkehr der Wildeshauser Straße/Groninger Straße zusammen.

Gegen 18:50 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Pkw Toyota die Wildeshauser Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr übersah der 66-jährige Pkw-Fahrer einen bevorrechtigten 53-jährigen Pkw-Fahrer, der den Kreisverkehr bereits mit seinem Pkw Opel befuhr. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge miteinander, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro entstand.

Die Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Die Beamten leiteten gegen den 66-jährigen Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

