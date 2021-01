Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Fachwerkhauses in Groß Ippener

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 21. Januar 2021, gegen 05:35 Uhr, entstand an einem Fachwerkhaus in Groß Ippener aus bisher ungeklärten Gründen, ein Schwelbrand.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte haben bereits alle Bewohner das Haus verlassen, sodass die Freiwillige Feuerwehr Groß Ippener mit den Löscharbeiten beginnen konnte.

Durch den Brand wurden der Balken und eine Terrassentür beschädigt.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

