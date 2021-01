Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Holzunterstandes in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 20. Januar 2021, gegen 23:10 Uhr, geriet in Ganderkesee aus bisher ungeklärter Ursache, Stroh in einem Offenstall für Pferde in Brand, wodurch im Verlauf des Brandes der gesamte Holzausbau des Offenstalls ausbrannte.

Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schierbrook-Schönemoor löschten das Feuer, sodass es nicht auf das angrenzende Wohngebäude übergriff.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Karolina Kessens

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell