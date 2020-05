Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zwei Autos beschädigt und geflüchtet

Borken (ots)

Am Freitag beobachteten Zeugen gegen 14.30 Uhr eine Autofahrerin, die den Probst-Sievert-Weg sehr unsicher befuhr, einen Bordstein überfuhr und dann scheinbar falsch in eine Einbahnstraße fahren wollte. Auf dem Butenwall fuhr sie in die Straßenböschung und beschädigte zwei am Fahrbahnrand stehende Autos. Sie hielt zunächst an und ein Zeuge ging auf den Pkw zu, um sich nach dem Zustand der Frau zu erkundigen. Plötzlich gab dieser aber "Vollgas" und fuhr davon. Aufgrund der Angaben der Zeugen konnten Polizeibeamte die 66-Jährige aus Borken auf der Brinkstraße anhalten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 6.000 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell