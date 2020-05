Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrüche in zwei Wohnungen

Borken (ots)

Am Freitagnachmittag (vermutlich zwischen 15:30 Uhr und 20.00 Uhr) kam es in einem Wohn- und Geschäftshaus zu Einbrüchen in zwei Wohnungen. Konkrete Angaben zur möglichen Diebesbeute liegen noch nicht vor. Der oder die Täter gelangten über die Dachterrasse, welche vom Hinterhof erreichbar ist, in das Haus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

