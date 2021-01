Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 20. Januar 2021, wurden den Beamten der Polizei Delmenhorst zwei Zusammenkünfte mehrerer Personen im Stadtgebiet Delmenhorst gemeldet.

In einem Fall trafen sich drei Jugendliche sowie ein Kind aus vier verschiedenen Haushalten an einem See im Delmegrund.

Im anderen Fall versammelten sich in den Abendstunden acht Erwachsene und zwei Kinder aus vier verschiedenen Haushalten zu einer Familienfeierlichkeit in einem Wohnhaus in der Königsberger Straße.

Die Beamten lösten beide Zusammenkünfte auf und leiteten gegen die Jugendlichen sowie gegen die acht Erwachsenen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

