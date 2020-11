Polizei Bonn

POL-BN: Raddemo: Änderung des Aufzugsweges im Bereich Bonn-Endenich

BonnBonn (ots)

Der bislang mitgeteilte Aufzugsweg der Fahrraddemo, bei der heute (08.11.2020) rund 200 Radfahrende in Bonn unterwegs sein werden, hat sich geringfügig geändert (siehe dazu auch unsere Meldung vom 05.11.2020, 14:51 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4754765):

Von der Endenicher Straße aus fahren die Versammlungsteilnehmer statt in die Verdistraße weiter gerade aus auf dem Hermann-Wandersleb-Ring, biegen nach rechts in "Auf dem Hügel" ein und folgen ab "Am Propsthof" wieder dem mitgeteilten Weg.

Die Polizei wird für entsprechende Verkehrsregelungen vor Ort sorgen. Während der Versammlung wird die Polizei via twitter (@polizei_nrw_bn) und am Bürgertelefon (0228 15-3030) über die aktuelle Verkehrssituation informieren.

