POL-BN: Unbekannte Frau liegt seit einer Woche in Bonner Krankenhaus

Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Seit einer Woche wird eine bislang unbekannte Frau auf der Intensivstation eines Bonner Krankenhauses behandelt. Sie war am 29.10.2020 auf der Heerstraße in der Bonner Nordstadt mit schweren Verletzungen aufgefunden worden, die von einem Sturzgeschehen stammen könnten. Nun bittet die Polizei um Hinweise zu der bislang Unbekannten.

Am 29.10.2020, gegen 17:00 h, wurden Passanten auf der Heerstraße auf eine Frau aufmerksam, die bewusstlos auf dem Gehweg lag. Die Frau wurde durch alarmierte Rettungssanitäter in ein Krankenhaus gebracht. Dort befindet sie sich in intensivmedizinischer Behandlung. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die Verletzungen von einem Sturzgeschehen stammen könnten. Die Identität der Frau, die keine Ausweisdokumente mit sich führt und weiterhin nicht ansprechbar ist, konnte bislang nicht festgestellt werden. Deshalb bitten die Ermittler nun um Hinweise zu der Verletzten. Sie wird wie folgt beschrieben:

- 163 cm groß - Schulterlange, blondierte bis weiße Haare - etwa 70 Jahre alt

Bekleidung: - Olivfarbene / gräuliche Steppjacke - Braun-grau melierte längere Strickjacke - Hellbraune Boots - Führte eine hellbraune Handtasche mit sich

Wer Hinweise zu der Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 / 150 mit der Kriminalwache der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

