Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

BonnBonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall in Bad Godesberg wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

Ein 15-jähriger Radfahrer befuhr am Mittwochmorgen (04.11.2020) zwischen 07:30 Uhr und 07:45 Uhr die Augustastraße aus Richtung Beethovenallee in Richtung Plittersdorfer Straße. In Höhe der Berufsschule wurde er von einem schwarzen Pkw (BMW) überholt. Bei dem Überholvorgang touchiert das Auto das Fahrrad, so dass der 15-Jährige stürzte und sich dadurch leicht verletzte. Der Autofahrer, der 20-25 Jahre alt sein soll, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzen zu kümmern. Der 15-Jährige führ zunächst nach Hause und erstattete später eine Online-Anzeige.

Die Ermittler suchen Zeugen des Unfalls, die möglicherweise weitere Angaben zu dem flüchtigen Pkw und/oder dem Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

