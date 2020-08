Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW: Wanderausstellung zu den besonderen Belastungen des Polizeiberufs eröffnet

Minister Reul: "Jede Polizistin und jeder Polizist muss sich damit irgendwann auseinandersetzen. Denn diesen Job legt man bei Feierabend nicht einfach ab."

Eine Wanderausstellung, die in allen Kreispolizeibehörden Nordrhein-Westfalens zu sehen sein wird, setzt sich mit den besonderen Anforde-rungen an Polizistinnen und Polizisten auseinander. Minister Herbert Reul eröffnete heute (28. August) die Schau, die Belastungen wie etwa Schichtdienst, fehlende Anerkennung sowie die Konfrontation mit Gewalt und Tod thematisiert. "Jede Polizistin und jeder Polizist muss sich damit auseinandersetzen. Denn diesen Job legt man bei Feierabend nicht einfach ab. Den nimmt man mit nach Hause, und es braucht eine gesunde Psyche, um das Erlebt zu verarbeiten", sagte Reul. Die Ausstellung mache deutlich, dass diese Belastungen in der Polizeifamilie keine Tabus sind, im Gegenteil: "Die Ausstellung soll dazu animieren, über die Probleme zu reden und Hilfe einzufordern, wenn sie nötig ist" so der Minister.

Die Ausstellung soll die Polizistinnen und Polizisten zudem einladen, den "Kraftraum" und den "Grenzgang" beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen (LAFP) in Selm zu besuchen. "Kraftraum" und "Grenzgang" sind spezielle und weitergehende Angebote, die sich mit den Themen Werte und Belastungen im Polizeiberuf beschäftigen. Sie sind Teil des "Zentrums für ethische Bildung und Seelsorge in der Polizei NRW", einer deutschlandweit einzigartigen Einrichtung. "Wir dürfen bei allen Diskussionen um Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung niemals außer Acht lassen, dass in den Uniformen Menschen stecken. Und das ist ja auch was wir wollen in Nordrhein-Westfalen: Eine Polizei, die hochprofessionell und menschlich für unsere Sicherheit sorgt", so Reul.

