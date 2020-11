Polizei Bonn

POL-BN: Bonn: Verdacht des Drogenhandels - 57-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

BonnBonn (ots)

Bei den Ermittlern des auf die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität spezialisierten Kriminalkommissariats 33 der Bonner Polizei ging ein Hinweis auf einen Drogendealer ein, der die Bonner Drogenszene mit Heroin versorgen soll. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Mann, ein 57-jähriger Bonner, identifiziert werden.

Als die Ermittler am Donnerstag (05.11.2020) den auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn durch das Amtsgericht Bonn erlassenen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung des Mannes vollstrecken wollten, kam dieser ihnen in einem hochwertigen Pkw mit einem Neuwagenwert von rund 100.000,- Euro entgegen. Der 57-Jährige konnte wenig später in Endenich angehalten und kontrolliert werden. Er führte in seiner Kleidung und im Pkw Heroin und Kokain mit. Wie sich außerdem herausstellte, ist er derzeit nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Er wurde vorläufig festgenommen, sein Auto sichergestellt.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurde auch seine 53-jährige Ehefrau angetroffen. Insgesamt stellten die Beamten dort neben weiteren Beweismitteln über ein Kilo Heroin und rund 70 Gramm Kokain sicher. Dies entspricht einem Straßenverkaufswert von etwa 90.000,- Euro. Da aufgrund des Ermittlungsstandes von einer Tatbeteiligung der Ehefrau ausgegangen werden musste, wurde auch die 53-Jährige zunächst vorläufig festgenommen, nach weiteren Ermittlungen aber wieder entlassen.

Ihren Mann erwartet nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wird er heute (06.11.2020) dem Haftrichter vorgeführt.

