POL-LB: Herrenberg: Gullydeckel ausgehoben - ca. 1000 EUR Schaden

Ludwigsburg (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde am Samstag ein Gullydeckel in der Tiefgarage am Bronntor ausgehoben. Eine 45-jährige BMW-Fahrerin erkannte dies gegen 15 Uhr nicht rechtzeitig und beschädigte sich an dem entstandenen Loch den Unterboden ihres Fahrzeugs.

Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter 07032/27080 zu melden.

