Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Schwarzfahrer vorläufig festgenommen

Stuttgart-MünsterStuttgart-Münster (ots)

Ein 45-Jähriger ist am Freitagnachmittag (06.11.2020) ohne gültigen Fahrschein mit der Stadtbahn gefahren und ist während einer Fahrkartenüberprüfung handgreiflich geworden. Der Mann fuhr gegen 15.35 Uhr mit der Linie U14 in Fahrtrichtung Mühlhausen, als ihn ein Fahrausweisprüfer an der Haltestelle Münster Rathaus einer Fahrkartenkontrolle unterzog. Während der Kontrolle konnte der Fahrgast keinen gültigen Fahrschein vorzeigen, trat dem 31-jährigen Fahrausweisprüfer unvermittelt in den Unterleib, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und versuchte zu flüchten. Durch weiteres Prüfpersonal konnte der Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen.

