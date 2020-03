Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss an grüner Ampel eingeschlafen

Ludwigshafen-City (ots)

Am Sonntag, den 08.03.2020, wurde gegen 04:20 Uhr durch eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Yorckstraße ein, an einer grünen Ampel, mit laufendem Motor stehendes Fahrzeug festgestellt. Der Fahrer reagierte jedoch nicht, weshalb er einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass alle vier Insassen des PKW eingeschlafen waren. Alle Insassen des PKW waren merklich alkoholisiert. Bei dem Fahrer, einem 37-jährigen Serben, wurde später bei einem freiwilligen Atemalkoholtest ein Wert von 0,91 Promille festgestellt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Einen gültigen Führerschein konnte der 37-Jährige bislang nicht vorlegen.

