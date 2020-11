Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-KaltentalStuttgart-Kaltental (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsdelikten, die sich in der Nacht zum Samstag (07.11.2020) in Stuttgart-Kaltental ereignet haben. Ein alkoholisierter 16-Jähriger benutzte den blauen VW Polo seiner Mutter ohne deren Wissen, beschädigte gegen 00.55 Uhr mindestens zwei parkend abgestellte Fahrzeuge an der Hochfirststraße und entfernte sich unerlaubt von den Unfallstellen. Polizeibeamte konnten das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung feststellen und den Jugendlichen trotz erheblicher Widerstandshandlungen vorläufig festnehmen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

