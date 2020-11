Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Verletzte bei Unfall mit Pedelecs - Zeugen gesucht

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Bei dem Zusammenstoß zweier Pedelecs in der Eberhardstraße sind am Freitag (06.11.2020) beide Fahrradfahrer verletzt worden. Eine 45 Jahre alte Radfahrerin war gegen 15.15 Uhr in der Eberhardstraße in Richtung Torstraße unterwegs. Ein 58 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Fahrrad in gleicher Richtung. Kurz vor einem Fußgängerweg beabsichtigte die 45-Jährige offenbar, den 58-Jährigen zu überholen. Dieser wollte zum gleichen Zeitpunkt mutmaßlich nach links auf den Gehweg einbiegen. Beide Pedelecs stießen in der Folge zusammen, wodurch beide Beteiligten zu Boden stürzten. Dabei erlitt die 45-Jährige schwere Verletzungen und wurde von alarmierten Rettungskräften zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 58 Jahre alte Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 entgegen.

