Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann belästigt mehrere Frauen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-SüdStuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (03.11.2020) in der Marienstraße einen 35 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Frauen sexuell bedrängt zu haben. Der 35-Jährige hielt sich gegen 13.45 Uhr in einem Supermarkt an der Hauptstätter Straße auf. In der dortigen Tiefgarage schüchterte er eine 29-Jährige durch sein aufdringliches Verhalten ein. In der Folge belästigte er offenbar in gleicher Manier mehrere Kundinnen des Geschäfts, das er kurze Zeit später wieder verließ. Er versperrte anschließend einer Frau den Weg, die in ein Gebäude an der Heusteigstraße gehen wollte und griff ihr mit beiden Händen an das Gesäß. Die Frau flüchtete und war zum Zeitpunkt des Eintreffens der alarmierten Beamten bereits nicht mehr vor Ort. Der 35-jährige Tatverdächtige begab sich daraufhin zu einer beim Supermarkt gelegenen Bäckerei und belästigte offenbar mit sexueller Absicht eine dortige Angestellte. Ein Mitarbeiter des Supermarkts verwies den Tatverdächtigen anschließend der Örtlichkeit und alarmierte die Polizei. Auch der 35-Jährige war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme bereits davongegangen. Die Angestellte der Bäckerei erkannte den Tatverdächtigen jedoch gegen 15.00 Uhr in der Marienstraße wieder und alarmierte erneut die Polizei. Beamte nahmen den Mann vorläufig fest und setzten ihn im Anschluss an die Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen und weitere Geschädigte, insbesondere die Frau, der der Tatverdächtige an das Gesäß griff, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

