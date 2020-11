POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Polizeipräsidium Stuttgart

Polizeibeamte haben am Mittwoch (04.11.2020) zwei 28 und 37 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Geschäft an der Königstraße gemeinsam ein Parfum im Wert von über Hundert Euro gestohlen zu haben. Ein Detektiv beobachtete kurz vor 11.00 Uhr, wie der 28-Jährige das Parfum aus der Auslage nahm und in die Tasche seines mutmaßlichen Komplizen steckte. Als sie das Geschäft ohne zu bezahlen verließen, folgte ihnen der Detektiv, hielt sie fest und übergab sie den alarmierten Polizeibeamten. Die beiden italienischen Tatverdächtigen wurden im Laufe des Donnerstags (05.11.2020) dem zuständigen Richter vorgeführt, der die beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.

