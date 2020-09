Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei ehrt junge Bad Homburgerin

Bild-Infos

Download

Bad Homburg/Frankfurt am Main (ots)

Weil sie am 08. März dieses Jahres einen wohnsitzlosen Mann aus den Gleisen der S-Bahnstation Hauptwache in Frankfurt am Main gerettet hatte, dankte der Leiter der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main, Polizeidirektor Rocco Stein, der 19-jährigen Frau Hanna Marie Kummer aus Bad Homburg heute für ihr selbstloses und vorbildliches Verhalten.

"Zivilcourage ist in unserer Gesellschaft leider noch zu selten anzutreffen, deshalb ist es so wichtig, dass es Menschen wie Frau Kummer gibt", so Polizeidirektor Stein.

Gegen 3.15 Uhr am 08. März hatte Frau Kummer einen Mann beobachtet, wie er in der S-Bahnstation Hauptwache in das Gleis sprang, um dort Leergut einzusammeln. Als sich eine S-Bahn der Station näherte und der Mann es offensichtlich nicht schaffte zurück auf den Bahnsteig zu klettern, erkannt sie die Gefahr und handelte sofort. Sie zog den Mann zurück auf den Bahnsteig und rettete ihn somit aus einer lebensbedrohlichen Lage. Auch der Lokführer hatte den Mann im Gleis erkannt und sofort eine Notbremsung eingeleitet.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main freut sich eine junge Frau für ihre Zivilcourage ehren zu können.

