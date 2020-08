Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Rollator von ICE überfahren

Offenbach am Main (ots)

Im Offenbacher Hauptbahnhof hat ein ICE am Samstagabend einen Rollator überfahren, der vom Bahnsteig ins Gleis gerollt war. Gegen 19.30 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass der ICE 374 bei der Durchfahrt im Offenbacher Hauptbahnhof einen größeren Gegenstand überfahren hätte. Der Lokführer hatte zwar sofort eine Notbremsung eingeleitet, was aber die Kollision nicht mehr verhindern konnte. Einsatzkräfte der Bundespolizei die wenig später eintrafen stellten fest, dass es sich bei dem Gegenstand um einen Rollator handelte, der vom Bahnsteig ins Gleis gerollt war. Ein 46-jähriger wohnsitzloser Mann hatte die Gehhilfe auf dem Bahnsteig abgestellt aber nicht gesichert. Als der ICE den Rollator erfasste wurden mehrere Schottersteine hochgeschleudert, die eine Anzeigetafel am Bahnsteig beschädigten. Auch der wohnsitzlose Mann wurde von einem Stein getroffen aber glücklicherweise nur leicht verletzt. Erst nachdem der völlig zerstörte Rollator aus dem Gleisbereich entfernt war, konnte der ICE seine Fahrt fortsetzen. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt fünf Zugverbindungen zu Verspätungen. Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

