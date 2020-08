Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Perfektes Timing: Strafanzeige in Köln - Festnahme in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main / Köln (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, meldete sich eine 19-jährige Frau bei der Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof und gab an, dass ihr auf der Fahrt von Augsburg über Frankfurt am Main nach Köln im ICE 618 ein IPhone entwendet wurde. Während der Anzeigenaufnahme in Köln ortete der Begleiter der jungen Dame mit seinem Tablet das verschwundene Handy und entdeckte es in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofes.

Die Kölner Bundespolizisten kontaktierten ihre Kollegen in Frankfurt, die umgehend eine Fahndung einleiteten. Mit den Informationen aus Köln über den Standort des georteten Handys, konnten die Beamten, gegen 10 Uhr, zwei Personen an der S-Bahnstation Taunusanlage feststellen. Bei einer der Personen, einem 48-jähriger Frankfurter, wurde das gestohlen Handy dann auch gefunden und letztlich sichergestellt. Die zweite Person hatte mit der Sache nichts zu tun und wurde noch vor Ort entlassen.

Der 48-Jährige äthiopische Staatsangehörige wurde festgenommen und zur Wache in den Frankfurter Hauptbahnhof gebracht. Dort wurde nach Feststellung seiner Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

