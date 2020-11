Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Jugendliche mutmaßliche Fahrraddiebe ermittelt - 18-Jähriger in Haft

Stuttgart-StadtgebietStuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (04.11.2020) die Wohnungen von zwei 17-Jährigen sowie einem 18 Jahre alten Mann durchsucht, die ihm Verdacht stehen, Fahrräder aus Mehrfamilienhäusern in Stuttgart und Esslingen gestohlen zu haben. Einer der 17-Jährigen soll im August ein Mountainbike aus einem Mehrfamilienhaus in Esslingen am Neckar gestohlen haben. Offenbar verkaufte er das Rad anschließend über eine Online-Plattform weiter. Dem Käufer kamen in der Folge Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verkaufs, weshalb er das Mountainbike auf einer Polizeidienststelle überprüfen ließ. Hierbei stellte sich heraus, dass das Rad offenbar gestohlen war. Am 23.10.2020 beobachtete ein Anwohner einen 18-Jährigen und seinen 17-jährigen Bekannten dabei, wie sie zunächst zwei hochwertige Pedelecs aus einem Mehrfamilienhaus trugen und im Anschluss versuchten, die angebrachten Schlösser aufzusägen. Als er die Polizei alarmierte, flüchteten die beiden ohne ihre Beute. Umfangreiche Ermittlungen führten schließlich auf die Spur der mutmaßlichen Diebe. Die Beamten durchsuchten in den frühen Morgenstunden nach richterlicher Anordnung die Wohnungen der drei jungen Männer. Sie beschlagnahmten unter anderem mehrere Speichermedien, Computer und Mobiltelefone. Der 18-jährige portugiesische Staatsangehörige wurde am Donnerstag (05.11.2020) einer Haftrichterin vorgeführt, die den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte. Die beiden 17-Jährigen setzten die Beamten nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen zu weiteren gleichgelagerten Taten, für die die jungen Männer ebenfalls in Betracht kommen könnten, dauern an.

