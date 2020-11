Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (04.11.2020) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine Jacke gestohlen zu haben. Der 32-Jährige hielt sich gegen 16.00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Marktstraße auf. Dort nahm er offenbar eine Lederjacke im Wert von rund 150 Euro an sich und flüchtete. Mehrere Passanten bemerkten den Mann und teilten den alarmierten Polizeibeamten eine Beschreibung des Tatverdächtigen und dessen Fluchtrichtung mit. Beamte nahmen den Mann wenig später fest, das Diebesgut hatte er noch bei sich. Der 32-jährige algerische Staatsangehörige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt und dessen Aufenthaltsstatus noch nicht geklärt werden konnte, wird am Donnerstag (05.11.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell