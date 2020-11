Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/ -HedelfingenStuttgart-Ost/ -Hedelfingen (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Sonntag (01.11.2020) bis Mittwoch (04.11.2020) in ein Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Ost und in ein Einfamilienhaus in Hedelfingen eingebrochen. An der Fraasstraße hebelten die Täter im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 08.30 Uhr die Balkontür einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend unerkannt mit Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro. An der Riederstraße kletterten Einbrecher am Mittwoch zwischen 11.00 Uhr und 19.00 Uhr auf den Dachvorsprung eines Einfamilienhauses und öffneten dort gewaltsam ein gekipptes Fenster. Die Täter durchsuchten das gesamte Wohnhaus und erbeuteten unter anderem Schmuck und Silbermünzen im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

