Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand einer Holzhütte in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 9. September 2020, informierte eine aufmerksame Passantin, gegen 18:00 Uhr, die Berufsfeuerwehr Delmenhorst über eine in Vollbrand stehende Holzhütte im Schluttermühlenweg in Delmenhorst.

Nachdem die Löscharbeiten der Feuerwehr abgeschlossen waren, wurde der Brandort durch die Beamtinnen und Beamten der Polizei Delmenhorst begutachtet. Eine Brandursache konnte jedoch noch nicht ausgemacht werden.

Die Ermittlungen zum entstandenen Schaden und zur Brandursache dauern an.

