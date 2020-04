Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum - Betrunken Unfall verursacht

Walchum (ots)

Am Samstagabend ist es an der Süd-Nord-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein betrunkener 55-jähriger Niederländer war gegen 19 Uhr mit seinem Renault in Richtung Sustrum unterwegs. In einer dortigen Linkskurve wollte er in Richtung Hasselberg abbiegen, war dafür aber offensichtlich noch viel zu schnell. Er verlor die Kontrolle über das Auto. Der Renault überschlug sich mehrfach. Der Mann aus Mussel blieb unverletzt. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 8500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt.

