Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Polizei sucht Zeugen zu Beschädigung eines Schaltkastens

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier in Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, zur Beschädigung eines Ampel-Schaltkastens an der Ecke Seestraße/Hirschgasse in der Nacht zum vergangenen Sonntag (30.06.2019). Durch massive Gewalteinwirkung haben unbekannte Täter dabei einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro angerichtet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell