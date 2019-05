Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Euskirchener fand den Weg nicht nach Hause

53879 Euskirchen (ots)

Ein Mann (38) aus Euskirchen hat die Nacht von Sonntag auf den heutigen Montag in der Polizeizelle verbracht. Der Mann fiel gegen 22.30 Uhr laut grölend auf der Baumstraße auf. Zuvor zerschoss er laut Zeugenangaben Flaschen auf dem Annaturmplatz. Er gab den Polizeibeamten an, dass er auf dem Weg nach Hause sei. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Etwa eine halbe Stunde später wurde er erneut durch Polizeibeamte angetroffen, im Bereich Baumstraße / Kirchstraße. Wiederum äußerte er, dass er nach Hause gehen wolle. Er verließ die Örtlichkeit und ging in Richtung Wohnanschrift. Gegen 0.30 Uhr erhielten die Beamten erneut einen Anruf über eine grölende Person, die auf dem Annaturmplatz Flaschen zerschmeißen würde. Es war ein inzwischen "guter Bekannter". Zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Ausnüchterung wurde der Euskirchener dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein Test ergab, dass er rund 1,5 Promille intus hatte. Am heutigen Montagmorgen fand er den Weg dann nüchtern und vorerst ohne weitere Vorkommnisse nach Hause.

