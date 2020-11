Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Unfall mehrere Fahrzeuge beschädigt

Stuttgart-WestStuttgart-West (ots)

Ein 35 Jahre alter, mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht auf Mittwoch (04.11.2020) an der Gaußstraße insgesamt acht Fahrzeuge beschädigt. Der 35-Jährige fuhr mit seinem Mazda gegen 00.15 Uhr die Gaußstraße in Richtung Zeppelinstraße entlang. In einer Kurve kam er offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte insgesamt sechs abgestellte Fahrzeuge. Sein Mazda drehte sich und stieß in der Folge mit zwei weiteren Autos zusammen, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkten. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 35-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro, der Mazda des 35-Jährigen musste abgeschleppt werden.

