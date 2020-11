Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-BirkachStuttgart-Birkach (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend (03.11.2020) an der Welfenstraße eine 19-Jährige sexuell belästigt. Die junge Frau hielt sich gegen 22.00 Uhr in ihrer Wohnung auf, als sie auf der Terrasse einen Mann bemerkte, der mit heruntergelassener Hose offenbar onanierte. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Ergebnis. Die Frau beschrieb den Mann als schlank, mittelgroß und hellhäutig. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

