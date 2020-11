Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Neckartalstraße sind am Donnerstagnachmittag (05.11.2020) eine Autofahrerin sowie ihre Beifahrerin leicht verletzt worden. Die 21-jährige Fahrerin eines Kia Picanto war gegen 14:10 Uhr in der Neckartalstraße in Richtung Esslingen unterwegs. Aufgrund einer roten Ampel musste der vor ihr fahrende 49-jährige Fahrer eines LKW abbremsen. Die 21-Jährige bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Lastwagen auf. Durch die Kollision zogen sich die 21-Jährige und ihre 21 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die beiden Frauen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der 49-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell